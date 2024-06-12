Армения и США выступили с совместным заявлением по итогам стратегического диалога

По итогам стратегического диалога Армения-США 11 июня правительства Армении и Соединенных Штатов выступили с совместным заявлением.

В ходе заключительной встречи стороны обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили направления для дальнейшего углубления связей.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, подчеркнув важность Алма-Атинской декларации в продвижении мира между Ереваном и Баку. Стороны положительно оценили сотрудничество в направлении содействия текущим реформам и демократическому прогрессу Армении, отметив стремление к более тесным связям с евроатлантическими структурами.

Делегации обсудили усилия по содействию экономической и энергетической устойчивости Армении, отметив четырехкратное увеличение товарооборота между странами с 2020 года. Обсуждались вопросы санкций, экспортного контроля и лицензирования высокотехнологичных товаров. Также стороны обсудили проекты по продовольственной безопасности и энергетической независимости, включая атомную энергетику и возобновляемые источники энергии.

США намерены поддерживать Армению в разработке транспортной стратегии для укрепления региональной торговли. Армения и США договорились о дальнейших шагах по оказанию помощи перемещенным лицам из Нагорного Карабаха, отметив гуманитарную помощь США в размере более $21 миллиона.

В области безопасности стороны подчеркнули важность поддержки США в реформировании оборонной и правоохранительной сфер Армении, включая программы военного образования и обучение. Представители оборонных ведомств приветствовали начало ежегодных штабных переговоров между Арменией и Европейским командованием США и решили инициировать двусторонние консультации по обороне.

Стороны обсудили предоставление США поддержки Министерству внутренних дел Армении, включая развитие полицейского образования и модернизацию структурных подразделений. США высоко оценили вклад Армении в международные миротворческие миссии и выразили готовность к дополнительному сотрудничеству.

Делегации подвели итоги сотрудничества в сфере юстиции, отметив значительный вклад США в реформы Армении. Обсуждалась поддержка в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, обеспечение независимости судов и программ поддержки жертв и свидетелей. США продолжат поддерживать развитие гражданского общества и средств массовой информации в Армении, подчеркнув важность прав человека и верховенства закона.

Армения и США подтвердили свою приверженность демократическим ценностям и совместной работе над развитием процветающей и мирной Армении.