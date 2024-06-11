Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 11 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,24 копейки или 0,08%, до 3,1886 рубля при объеме торгов $0,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,1 копейки или 0,03% до 3,5796 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 771,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,44 копейки или 0,1%, до 4,3852 рубля за 10 юаней при объеме торгов 46,7 млн. юаней.