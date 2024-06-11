Последнее обновление: 11.06.2024 15:22

Минобороны Украины начинает прямое контрактирование с мировыми производителями вооружения

Минобороны Украины вводит прямое контрактирование с мировыми производителями вооружения, которое является частью стратегии ведомства по расширению международного сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время выступления на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности.

По его словам, прямое контрактирование является частью стратегии Министерства обороны по расширению международного сотрудничества и повышения боеспособности украинской армии. В частности, это позволит обеспечить украинскую армию новыми образцами вооружения, которые будут соответствовать международным стандартам, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Это новый этап сотрудничества, который позволит нам получать современное вооружение непосредственно от производителей, что, безусловно, будет способствовать быстрой и эффективной модернизации ВСУ", - отметил Клименков.



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