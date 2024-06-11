Производство зерновых в мире станет рекордным в этом году – ФАО

Производство зерновых в мире в сельскохозяйственный сезон 2023-2024 годов (июль/июнь) составит рекордные 2,85 млрд тонн, что на 1,2% превышает предыдущий. Об этом говорится в ежемесячной сводке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Такой прирост обусловлен увеличением производства кукурузы, компенсирующим снижение объемов производства сорго и пшеницы.

По прогнозу ФАО, объем потребления зерновых в сезоне 2023-2024 годов также может превысить уровень сезона 2022-2023 годов на 1,6% и составит 2,84 млрд тонн.

Основной прирост связан с увеличением потребления фуражных зерновых и пшеницы, особенно в кормовых целях на фоне наличия достаточных запасов и снижением цен по сравнению с предыдущим сезоном, при этом было зафиксировано незначительное сокращение потребления риса.

Запасы зерновых в конце сезона ожидаются на уровне 884 млн тонн, что на 1,4% выше уровня начала сезона и обусловлено увеличением запасов фуражных зерновых и риса на фоне некоторого сокращения запасов пшеницы в мире.

В связи с ростом торговли фуражными зерновыми ФАО ожидает, что объем международной торговли зерновыми в сезоне 2023-2024 годов увеличится на 1,7% по сравнению с предыдущим сезоном и составит 487 млн тонн.

При этом объемы торговли пшеницей и рисом окажутся ниже соответствующих уровней сезона 2022-2023 годов.