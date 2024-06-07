Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 7 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,4 копейки или 0,13%, до 3,1840 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,03 копейки или 0,01% до 3,5866 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 365,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,16 копейки или 0,27%, до 4,3870 рубля за 10 юаней при объеме торгов 26,5 млн. юаней.