Партия Орбана показала на евровыборах самый плохой результат в истории

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" показала худший результат в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике политического новичка Петера Мадяра.

Об этом сообщают венгерские сми со ссылкой на результаты подсчета 98,48% голосов.

Орбановский альянс Фидес-KDNP получил поддержку 44,52% и претендует на 11 мандатов в Европарламенте, что меньше, чем прогнозировали опросы, а недавно созданная оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра имеет поддержку 29,74% (7 мандатов).

За последние 20 лет "Фидес" лишь однажды набрала менее 50% на выборах в ЕП – в 2004 году она получила 47,4% в качестве оппозиционной партии.

По сравнению с предыдущими выборами в Европарламент, прошедшими в 2019 году, политсила Орбана потеряла почти 8 процентных пунктов и 2 мандата.

Несмотря на это, в своем выступлении перед обнародованием окончательных результатов премьер-министр Виктор Орбан сказал, что "венгры подтвердили промирную политику правительства и уполномочили нас удержать Венгрию от войны".

Орбан сказал, что "венгерский народ четко дал понять: те, кто выступает против своей родины в Брюсселе, будут наказаны". Он завершил свою речь словами: "Остановите миграцию, остановите гендер, остановите войну, остановите Брюссель".

Петер Мадяр заявил, что результат является "началом конца" для Виктора Обага и станет "Ватерлоо для его власти". "Сегодняшний день является доказательством того, что можно заниматься политикой во благо венгерского народа", – сказал он, пообещав "вытащить страну из трясины".

Голосование в Венгрии отметилось высокой явкой: 58,7% избирателей по сравнению с 43,4% на выборах в ЕС в 2019 году.