Заседание Совета нацбезопасности Польши пройдет возле границы с Беларусью

Заседание Совета национальной безопасности Польши, запланированное на понедельник 10 июня состоится в Подляском воеводстве, которое граничит с Беларусью. Об этом сообщают польские СМИ.

По неофициальной информации, заседание состоится в Белостоке, который находится примерно в 50 км от белорусской границы.

Кроме того, польские чиновники посетят участок границы с Беларусью.

Встреча Совета национальной безопасности Польши будет засекреченной.

Президент Анджей Дуда сообщил в четверг, что в связи с последним обострением на границе с Беларусью он созвал на понедельник Совет национальной безопасности.

На нем также планируется обсудить президентский проект закона о деятельности органов государственной власти в случае внешней угрозы государственной безопасности.

Накануне в Польше умер 21-летний пограничник Матеуш Ситек, получивший ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.