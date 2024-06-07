Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Тайвань запретил экспорт в Беларусь важного компонента для снарядов

Министерство экономики Тайваня приняло решение расширить санкции против России и Беларуси, запретив экспорт в эти страны нитроцеллюлозы – важного компонента для производства снарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как объясняет тайваньское Минэкономики, нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов и уже подпадает под экспортный запрет в США и Евросоюзе.

"Таким образом, контроль необходим для того, чтобы предотвратить возникновение регуляторной лазейки", – добавили там.

Штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит один миллион тайваньских долларов (почти $31 тысяча). Решение официально вступит в силу 14 июня.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование