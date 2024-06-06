Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,43 копейки или 0,14%, до 3,1762 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,4 копейки или 0,11% до 3,5853 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 841,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,72 копейки или 0,16%, до 4,3717 рубля за 10 юаней при объеме торгов 17,7 млн. юаней.