Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,11 копейки или 0,03%, до 3,2071 рубля при объеме торгов $1,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,4 копейки или 0,11% до 3,5628 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 205 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,87 копейки или 0,2%, до 4,4040 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6 млн. юаней.