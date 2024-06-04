Последнее обновление: 04.06.2024 14:56

Продажи ИИ-чипов в мире в 2024 году могут вырасти на треть

Мировые продажи ИИ-процессоров увеличатся на треть в 2024 году и составят $71,252 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

По оценке экспертов, в 2025 году показатель практически достигнет $92 млрд, что будет означать повышение на 29%.

По итогам 2023 года выручка от реализации ИИ-чипов составляла $53,662 млрд.

"Сейчас генеративный ИИ подпитывает спрос на высокопроизводительные ИИ-чипы в центрах обработки данных", - отмечает вице-президент по аналитике Gartner Алан Пристли.

Gartner прогнозирует, что в текущем году поставки персональных компьютеров с ИИ достигнут 22% от общего объема, а к концу 2026 года 100% корпоративных закупок будет приходиться на ПК с ИИ.

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