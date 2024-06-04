Последнее обновление: 04.06.2024 11:14

До 4 тысяч военных будут защищать саммит мира в Швейцарии

В понедельник швейцарская армия начала обеспечивать безопасность в проведении Глобального саммита мира в Швейцарии на горном курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн. Об этом сообщает Swissinfo.

С 5 по 19 июня до четырех тысяч военнослужащих вооруженных сил страны будут помогать в выполнении различных задач, включающих охрану объектов, наблюдение, поддержку командования и логистику.

Власти также усиливают меры по обеспечению защиты воздушного пространства. По просьбе кантона Нидвальден правительство ввело ограничения воздушного пространства.

Саммит мира в Швейцарии состоится 15 и 16 июня.



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