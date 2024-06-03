Первый замглавы БелЖД задержан за взятку – белорусские медиа

Первый замглавы Белорусской железной дороги Петр Дулуб был задержан ориентировочно 18 мая по обвинению в получении взятки, сообщают белорусские медиа.

Утверждается, что Петра Дулуба задерживал ГУБОПиК. При обыске у него изъяли около миллиона долларов, а также документы, связанные с деятельностью тарифной комиссии БЖД.

На данный момент Петр Дулуб, возможно, содержится в СИЗО № 1 В Колядичах. Вместе с ним задержаны замгендиректора «Белинтертранса» Павел Лущай и бывший работник службы технической политики и инвестиций железной дороги.