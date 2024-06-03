FT: Путин в Пекине просил о газе, расчетах в обход санкций и неучастии в саммите мира

Попытки России заключить с Китаем сделку по газопроводу «Сила Сибири-2» зашли в тупик из-за того, что Москва считает необоснованными требованиями Пекина в отношении цен и объемов поставок, пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Жесткая позиция Пекина в отношении трубопровода демонстрирует то, как вторжение России в Украину делает президента Владимира Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки, комментирует издание.

По данным его собеседников, Китай хочет покупать российский газ по цене, близкой к сильно субсидируемым российским внутренним ценам, а также готов покупать лишь небольшую часть газа относительно запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд кубических метров.

Хотя Россия настаивает на том, что она уверена в достижении соглашения по «Силе Сибири-2» «в ближайшем будущем», двое собеседников FT заявили, что тупиковая ситуация в переговорах стала причиной того, что глава «Газпрома» Алексей Миллер не присоединился к Путину во время майского визита российского лидера в Пекин.

По данным издания, Путин обратился к китайскому лидеру с тремя основными просьбами — по поводу «Силы Сибири», об усилении активности китайских банков в России и о неучастии Китая в мирной конференции в Швейцарии в июне.

В пятницу Китай объявил, что пропустит украинский саммит в Женеве. Двое источников издания при этом заявили, что Пекин и Москва обсуждают вопрос о выделении одного или нескольких банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности, что почти гарантировано обернется для них американскими санкциями.

До достижения соглашения по трубопроводу далеко, а предлагаемое сотрудничество с китайскими банками остается в гораздо меньших масштабах, чем просила Россия, резюмировали источники FT.