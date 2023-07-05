Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине

Си Цзиньпин еще в марте лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"По словам западных и китайских официальных лиц, Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине", - сообщает издание.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, ведь полномасштабное вторжение России в Украину поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента.

Бывший правительственный чиновник в Китае также подтвердил изданию, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие. По данным издания, Путин остался разочарован после того, как визит Си не принес России никаких ощутимых результатов.

После мятежа Пригожина Пекин выразил поддержку режиму Путина и назвал мятеж "внутренним делом РФ".

Вскоре после этого посол Китая в ЕС заявил, что Пекин выступает за территориальную целостность Украины. Удивительно, что китайский дипломат расширил эту стандартную формулировку дополнительным указанием на то, что Крым также должен оставаться неотъемлемой частью Украины.

Вместе с тем стало известно, что Китай хочет установить более тесные связи с Россией в военной сфере. В частности, проводить регулярные совместные военные учения флота.