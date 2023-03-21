ISW: Си Цзиньпин и Путин по-разному смотрят на будущее отношений России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин, который накануне прибыл с визитом в Москву, продемонстрировал более сдержанное видение будущего российско-китайских отношений, чем, вероятно, рассчитывал российский президент Владимир Путин, пишут эксперты Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

Оба лидера на встрече отметили прочность китайско-российских отношений, но предложили разные интерпретации масштаба будущих отношений в статьях, которые были опубликованы накануне переговоров.

В статье Путина для китайских СМИ утверждалось, что Россия и Китай строят партнерство для формирования многополярного мира на фоне стремления Запада к доминированию и политики сдерживания Китая и России со стороны США, передает BBC.

Си Цзиньпин придерживался менее агрессивной риторики в статье, опубликованной в российских СМИ. Он отметил, что Россия и Китай в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против враждебного Запада.

Вместо этого Си Цзиньпин сосредоточился на представлении Китая в качестве надежного посредника урегулирования в Украине, хотя Путин, вероятно, надеялся, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию в отношении Запада.

Отказ лидера КНР от явного объединения Китая с Россией в геополитическом конфликте Путина с Западом является заметным отходом от заявленного Пекином до начала российского вторжения "партнерства без ограничений" с Москвой.

Риторика Си говорит о том, что он не склонен оказывать России экономическую и политическую поддержку, необходимую для преодоления неудач в Украине.

Китайский лидер в ходе визита, вероятно, предложит более конкретное видение урегулирования в Украине, хотя остается неясным, что будет представлять собой это предложение и насколько Кремль будет восприимчив к нему.

Перспективы поставок Китаем военного оборудования в Россию также остаются неясными, заключают эксперты.