На саммите НАТО предложат новую схему финансирования обороны Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг верит в одобрение на саммите НАТО новой системы финансирования обороны Украины членами Альянса. Об этом он заявил после министерской встречи в Праге, которая была посвящена подготовке решений июльского саммита НАТО.

Представляя результаты встречи, Столтенберг прежде всего заявил о результативных переговорах о том, как гарантировать Украине долгосрочную оборонную поддержку со стороны членов Альянса, а также обозначил ее ожидаемый объем.

"Мы уже предоставляли Украине 40 млрд евро помощи по безопасности в год, и я прошу (государства-члены НАТО) о том, чтобы взять точно такое обязательство на следующие годы", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что окончательного решения пока нет, хотя в течение пресс-конференции несколько раз подчеркивал положительные ожидания. "Мы сейчас начинаем работу над деталями такого финансового обязательства, и я не хочу вдаваться в детали до согласования. Но я твердо верю, что это необходимо одобрить", – заявил также он.

Одна из ключевых идей реформирования схемы помощи Украине, по словам Столтенберга, заключается в том, что члены НАТО смогут договориться о справедливом распределении финансового бремени. Впрочем, пока неясно, каким образом будет распределяться нагрузка. "ВВП отражает экономическую силу союзников, и это (пропорциональность к ВВП) может быть одной из опций", – отметил он.

Идею о гарантировании минимум 40 млрд евро оборонной помощи для Украины сообщили государствам-членам заранее.

Альянс также возьмет на себя часть работы по координации поставок Киеву оружия от Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которую возглавляют США.

Эту идею Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в конце апреля. В то же время против активно выступает Венгрия.