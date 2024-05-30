Национальная виза Польши дорожает до 135 евро

Стоимость национальной польской визы, как и заявления о пересмотре консульского решения, с 1 июня повышается с 80 до 135 евро.

«Консульский отдел Посольства Республики Польша в Минске сообщает, что сумма оплаты за прием и рассмотрение заявления на получение национальной визы (тип D), а также за прием и рассмотрение заявления о пересмотре заявления на получение национальной визы будет изменена. Данное обновление вступает в силу с 1 июня этого года и плата составит 135 евро», — говорится в сообщении визового центра VFS.

Для граждан РБ виза D, выданная на территории Беларуси, по-прежнему будет стоить 35 евро, но сбор за апелляцию тоже подорожает до 135 евро.

Размер консульского сбора за выдачу шенгенской визы сохраняется на уровне 35 евро.