Последнее обновление: 30.05.2024 13:14

Национальная виза Польши дорожает до 135 евро

Стоимость национальной польской визы, как и заявления о пересмотре консульского решения, с 1 июня повышается с 80 до 135 евро.

«Консульский отдел Посольства Республики Польша в Минске сообщает, что сумма оплаты за прием и рассмотрение заявления на получение национальной визы (тип D), а также за прием и рассмотрение заявления о пересмотре заявления на получение национальной визы будет изменена. Данное обновление вступает в силу с 1 июня этого года и плата составит 135 евро», — говорится в сообщении визового центра VFS.

Для граждан РБ виза D, выданная на территории Беларуси, по-прежнему будет стоить 35 евро, но сбор за апелляцию тоже подорожает до 135 евро.

Размер консульского сбора за выдачу шенгенской визы сохраняется на уровне 35 евро.

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