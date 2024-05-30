Лукашенко на несколько дней улетит в Монголию

Лукашенко с 1 по 4 июня совершит государственный визит в Монголию, сообщила его пресс-служба.

«Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах», - говорится в сообщении.

«Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Параллельно в Улан-Баторе пройдет монголо-белорусский бизнес-форум.