Банк развития выкупит свои евробонды за белорусские рубли с дисконтом 70%

Белорусские власти окончательно отказались от идеи цивилизованного исполнения государственным Банком развития своих обязательств перед владельцами номинированным в долларах США евробондах, следует из постановления Совмина РБ №381 от 28 мая 2024 года.

Согласно документу, Банк развития будет выкупать евробонды у текущих держателей за белорусские рубли с дисконтом 70% от номинальной стоимости при условии, что держатели облигаций не являются резидентами недружественных стран.

«Банк развития … осуществляет с согласия владельцев ценных бумаг (коды ISIN XS1904731129 и US25161EAA91 – ред.) … выкуп еврооблигаций по цене, включающей 30 процентов от номинальной стоимости еврооблигаций и сумму начисленных и не выплаченных по дату выкупа процентных доходов, … в белорусских рублях. Выплата процентных доходов по еврооблигациям, приходящихся на 2 мая и 2 ноября 2023 г., 2 мая 2024 г., осуществляется вместе с выплатой при погашении еврооблигаций», - говорится в документе.

«Погашение еврооблигаций и выплата процентных доходов при погашении еврооблигаций осуществляются путем депонирования средств в долларах США на счете эмитента с последующим перечислением на текущий (расчетный) банковский счет держателя еврооблигаций денежных средств в белорусских рублях по официальному курсу к доллару США, установленному Национальным банком на дату их перечисления», - также сказано в документе.

Выкуп евробондов будет осуществляться по 2 мая 2025 года.