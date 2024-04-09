Российские инвесторы просят Банк России проверить рейтинги АКРА по бондам Беларуси

Российские владельцы еврооблигаций Беларуси просят Банк России проверить рейтинговое агентство АКРА на предмет соблюдения законодательства в сфере кредитных рейтинговых агентств и сфере финансовых рынков, говорится в жалобе в адрес регулятора, передает РБК.

Руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергей Сазонов подтвердил изданию, что такое обращение было подготовлено и отправлено инициативной группой инвесторов.

Основная претензия инвесторов заключается в том, что АКРА продолжает рейтинговать один из выпусков облигаций Беларуси — номинированный в российских рублях выпуск гособлигаций, который в апреле 2023 года был размещен на Санкт-Петербургской валютной бирже. 5 апреля 2024 года АКРА подтвердило рейтинг этого выпуска на уровне BBB- (RU) по национальной шкале и В+ по международной.

По мнению инвесторов, присвоенные рейтинги не соответствуют действительности. В подтверждение своей позиции в направленной ЦБ жалобе они напоминают, что ранее Беларусь допустила дефолт по пяти выпускам долларовых еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.

По эмиссионной документации эмитента пропуск сроков выплат означает наступление дефолта по этим бумагам и кросс-дефолты по остальным выпускам, пишут инвесторы.

«Указанные рейтинги [по выпуску облигаций серии 08] вводят в заблуждение добросовестных участников рынка (инвесторов) и могут быть причиной существенных убытков для инвесторов и потенциальных инвесторов в госдолг Республики Беларусь», — считают авторы обращения.

Представитель АКРА сообщил РБК, что между АКРА и правительством Беларуси заключен договор, в соответствии с которым АКРА поддерживает рейтинги рублевого выпуска.

«Эти рейтинги присвоены и поддерживаются в соответствии с действующими методологиями. По данным АКРА, обслуживание указанного рублевого выпуска происходит без задержек платежей», — заявил представитель АКРА.