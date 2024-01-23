Последнее обновление: 23.01.2024 19:38

Минфин Беларуси заявил, что работает грядущими выплатами инвесторам в евробонды

На фоне публикации РБК о том, то ряд инвесторов РФ направили властям Беларуси уведомление о дефолте, Минфин РБ поспешил выпустить пресс-релиз с заверением, что работает над выплатами держателям евробондов.

«Министерство финансов информирует о продолжении в январе т.г. работы по доведению выплат держателям еврооблигаций, учитываемых в российской депозитарной системе. Расчеты осуществляются в рамках договора, заключенного с НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», в пользу держателей, прошедших необходимые процедуры верификации и указанных в представленных НКО АО НРД реестрах», - говорится в сообщении введомства.

Что касается иных держателей белорусских евробондов, процедуру расчетов с ними еще только предстоит выработать.

«Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через НКО АО НРД, анализа возникающих вопросов, в т.ч. технического характера», - также сказано в сообщении.

При этом Минфин РБ даже не намекает на возможные сроки исполнения обязательств перед инвесторами, но в очередной раз называет Запад виновником ситуации.

«Необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций. Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктура, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Республики Беларусь осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы», - отмечается в сообщении.

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