Генсек НАТО назвал позицию Китая решающей для хода войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поддержка Китаем России является решающим фактором в войне РФ против Украины.

"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. В то же время, однако, Пекин подпитывает войну в Европе. Не можете быть и того, и другого", – подчеркнул Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Столтенберг отметил, что Пекин существенно нарастил поставки Москве деталей, микроэлектроники и технологий, которые РФ использует для производства ракет, танков и самолетов для войны против Украины.

Генсек НАТО также сообщил, что Альянс готовится играть значительно большую роль в координации безопасности помощи Киеву.

"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", – отметил Йенс Столтенберг.

В этом контексте он отметил важность долгосрочных финансовых обязательств, которые бы обеспечили надежность и предсказуемость такой поддержки.