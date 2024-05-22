Доходы от международного туризма в прошлом году составили $1,5 трлн

Доходы от международного туризма достигли $1,5 трлн в 2023 году, это означает полное восстановление до уровня допандемийного 2019 года в номинальном выражении и на 97% с учетом инфляции. Это следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism).

По информации организации, самые высокие доходы от международного туризма получила Европа - $660 млрд, это на 7% больше чем в допандемийном 2019 году. Доходы в странах Ближнего Востока выросли на 33%. Америка в прошлом году восстановила 96% своих допандемийных доходов от международного туризма, Африка - 95%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 78%.

Кроме того, в 2023 году ВВП от туризма восстановился до уровня 2019 года. По оценкам, он составил $3,3 трлн, или 3% мирового ВВП.

Как отмечается, несколько направлений достигли выдающихся результатов по доходам от международного туризма в первом квартале 2024 года по сравнению с 2019-м. Среди них - Сербия (плюс 127%), Турция (плюс 82%), Пакистан (плюс 72%), Танзания (плюс 62%), Португалия (плюс 61%), Румыния (плюс 57%), Япония (плюс 53%), Монголия (плюс 50%), Маврикий (плюс 46%) и Марокко (плюс 44%).