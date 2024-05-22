Беларусь и РФ возобновили попытки миграционного давления на Западную Европу

Беларусь и Россия снова работают над тем, чтобы незаконно переправлять мигрантов из бедных и охваченных кризисами регионов через свои страны в Европейский Союз, в том числе в Германию. Об этом сообщили в среду Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании WDR и NDR.

По данным Федеральной полиции Германии, количество мигрантов, прибывающих в эту страну по маршруту через Россию, значительно возросло за последние месяцы.

Согласно статистике Федеральной полиции, миграция этим маршрутом в январе и феврале 2024 года настолько резко сократилась (менее 30 случаев), что ее почти нельзя было обнаружить. Однако в марте было выявлено 412 случаев, в апреле – 670, а в мае – 416 случаев к середине месяца.

Польская пограничная служба также зафиксировала увеличение количества людей, въезжающих из Беларуси в течение последних недель. В кругах безопасности снова заговорили о "гибридной войне".

Количество беженцев, прибывающих различными путями, обычно увеличивается в начале лета. Органы безопасности видят за этим последним развитием событий систему, поскольку без вмешательства соответствующих правительств увеличение загруженности маршрута через Москву и Минск вряд ли возможно.

Согласно расследованию, половина мигрантов, в отношении которых есть информация о маршруте их путешествия, имеют российские визы, выданные в их родных странах.

Россия, как говорят, готова выдавать въездные визы в некоторых странах, чтобы целенаправленно привлекать мигрантов. Они часто летели в Москву или Санкт-Петербург, откуда направлялись в Беларусь. Оттуда они пытались попасть в ЕС, говорится в сообщении.

Федеральное министерство внутренних дел с осторожностью относится к этому развитию событий. Но и там подозревают, что растет тенденция к миграции через Россию и Беларусь.