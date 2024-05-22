Число банкротств в прошлом году выросло в большинстве стран мира

В 2023 году число корпоративных банкротств в основных экономиках мира выросло второй год подряд на фоне высоких процентных ставок, отмены постковидных мер поддержки, инфляционного давления и неустойчивого спроса. Об этом свидетельствуют данные международной компании Dun & Bradstreet.

Число признанных несостоятельными бизнесов увеличилось в более чем половине из 45 стран, по которым Dun & Bradstreet ежегодно анализирует данные. При этом в 14 странах, среди которых США, Франция, Великобритания, Канада, Польша, показатель 2023 г. превысил допандемийный уровень.

В США число банкротов выросло за год на 79% и достигло рекордных за 10 лет отметок, в Канаде - на 70%, Польше - на 56%, Индии и Нидерландах - на 53%, Украине - на 48%.

В то же время в 10 странах зафиксировано, напротив, снижение банкротств более чем на 10%. В частности, в Хорватии (35%), Беларуси (29%), Италии (23%), Турции (19%), России (18%).

В среднем по всем странам число разорившихся бизнесов увеличивалось в 2022-2023 гг. в среднем на 12% в год - против примерно 5% в 2020-2021 гг., когда в большинстве экономик действовали меры государственной поддержки. В период пандемии, вопреки замораживанию деятельности целых секторов экономики, число банкротств было ниже уровня 2018-2019 гг.

Эксперты Dun & Bradstreet, глобальная база данных которой охватывает почти 600 млн компаний, указывают на риск дальнейшего роста числа банкротств в этом году из-за геополитических рисков, дорогих кредитов, инфляционного давления, роста издержек.