Израиль отключил трансляцию AP из Газы, но затем передумал

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что отменил отданный ранее приказ о конфискации оборудования информационного агентства Associated Press (AP) и прекращении прямой видеотрансляции из Газы для его подписчиков по всему миру.

«Я приказал отменить операцию и вернуть оборудование агентству AP», — говорится в заявлении министра.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала журналистам, что решение Израиля вызывает беспокойство.

«Мы изучаем сообщения об изъятии оборудования AP в Израиле и твердо убеждены в том, что журналисты имеют право выполнять свою работу», — сказала она. Позднее в Белом доме призвали Израиль возобновить трансляцию AP из Газы.

«Мы напрямую общаемся с правительством Израиля, чтобы выразить нашу озабоченность по поводу этих действий и попросить их отменить решение», — заявил неназванный представитель Белого дома, которого цитировали информагентства.

Во вторник власти Израиля изъяли камеру и вещательное оборудование в городе Сдерот, откуда велась трасляция — с этой точки открывается вид на север анклава. Министерство связи Израиля заявило, что инспекторы конфисковали оборудование «в соответствии с законом».

«Associated Press самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по прекращению нашей длительной прямой трансляции, — говорилось в заявлении AP. — Мы призываем израильские власти вернуть наше оборудование и немедленно возобновить прямую трансляцию, чтобы мы могли продолжать предоставлять эту важную визуальную информацию тысячам СМИ по всему миру».

В ООН во вторник заявили, что шокированы решением израильских властей.

«Associated Press, как и всем новостным организациям, должно быть позволено выполнять свою работу свободно и без каких-либо преследований», — сказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) также осудила решение Израиля и назвала его проявлением цензуры.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид написал в соцсети X, что израильское правительство «сошло с ума».

«Это не Al Jazeera, это американское СМИ, получившее 53 Пулитцеровские премии», — написал он.