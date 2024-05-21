Швеция внесет более 400 тысяч евро в фонд помощи белорусским политзаключенным

Швеция внесет 5 млн шведских крон (около 430 тысяч евро) в Международный гуманитарный фонд для жертв репрессий в Беларуси, который поддерживает политических заключенных и их семьи.

Об этом в рамках Стокгольмской конференции заявил министр международного сотрудничества и развития Йохан Форсселль, которого цитируют шведские медиа.

"Приоритетом шведской политики в отношении Беларуси является углубление диалога с белорусскими демсилами в изгнании под руководством Светланы Тихановской. Важно, чтобы внешний мир не забывал тех, кто борется за свободную, демократическую и независимую Беларусь. Поддержка Швеции может содействовать изменению ситуации", - заявил министр.