Албания отменила безвиз для белорусских чиновников и дипломатов

Правительство Албании решением от 15 мая отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам.

Решение правительства Албании касается частичного приостановления действия соглашения между Минском и Тираной о взаимной отмене визового режима. Соглашение подписали в декабре 2019 года.

"Частичное приостановление действия соглашения для дипломатических и служебных паспортов. Это решение вступает в силу немедленно и публикуется в Официальном журнале", – говорится в тексте документа.

Для россиян Албания отменила безвизовый режим в апреле 2023 года.