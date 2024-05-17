Франция отправляет войска в Новую Каледонию

Французское правительство заявило, что отправляет войска в Новую Каледонию — расположенную в Тихом океане заморскую территорию Франции, где в понедельник начались массовые беспорядки.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил на территории чрезвычайное положение и заявил, что власти будут жестко отвечать на любые проявления насилия. Власти ввели в Новой Каледонии комендантский час и запретили китайскую социальную сеть TikTok.

Беспорядки в Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об изменении порядка выборов в местное законодательное собрание. Согласно поправкам, которые были окончательно утверждены в среду, право голоса получат жители Франции, которые жили в Новой Каледонии в течение 10 лет.

Это вызвало недовольство многих канаков — коренного населения Новой Каледонии, которые опасаются, что теперь их политическое влияние будет снижено.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в события в Новой Каледонии вмешиваются власти Азербайджана.

«Это не фантазии. К сожалению, некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном», — сказал министр внутренних дел в интервью телеканалу France 2. Дарманен не уточнил, о каком именно вмешательстве идет речь.

Однако в конце апреля азербайджанское государственное агентство «Азертадж» сообщило, что одна из депутатов парламента Новой Каледонии, представляющая коренное население, поблагодарила Баку «за оказанную нам поддержку, за то, что Азербайджан был с нами в нашей борьбе против колониализма, за независимость».

Правительство Азербайджана пока не комментировало заявления Парижа о вмешательстве в дела Новой Каледонии.