Власти Турции задержали 239 человек в ходе антитеррористической операции

Силовики Турции провели масштабную антитеррористическую операцию в 22 провинциях, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, результатом операции стало задержание 239 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, а также большое количество организационной документации и цифровых материалов.

Накануне Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку и ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которые там скрывались.