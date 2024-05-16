Последнее обновление: 16.05.2024 10:32

Франция ввела чрезвычайное положение в Новой Каледонии

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии – французской заморской территории в Тихом океане, где в последние дни вспыхнуло насилие.

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Новой Каледонии развернут военный контингент "для обеспечения безопасности" портов и аэропорта, а также введен запрет на социальную сеть TikTok, сказал премьер Франции.

"Военнослужащие вооруженных сил развертываются для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии", – заявил Атталь на открытии межведомственного кризисного подразделения при французском Министерстве внутренних дел.

Верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк, который попросил подкрепление армии для защиты аэропорта Нумеа, также объявил комендантский час на территории.

Утром 16 мая состоится следующее заседание межведомственной группы, на котором будет председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. В связи с ситуацией в Новой Каледонии он отложил запланированный визит.

С понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права – она позволит голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на территории 10 лет.

В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.

В 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.



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