Последнее обновление: 15.05.2024 13:05

Польша планирует построить вторую линию заграждений на границе с Беларусью

Польские власти изучают возможность возведения второй линии заграждений на границе с Беларусью, сообщил во вторник замминистра внутренних дел Чеслав Мрочек.

По словам замминистра, еще одна линия заграждений может быть возведена в приграничной полосе, так как в этой зоне нет необходимости получать отдельное разрешение на строительство. "Окончательное решение по этому вопросу примет премьер-министр на основе анализа, подготовку которого мы завершаем", - отметил Мрочек.

По его словам, модернизация возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью может быть завершена уже в этом году и обойдется в сумму до 1 млрд злотых ($250 млн).

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