ЕС намерен исключить экспорт калия из санкций против Беларуси

Еврокомиссия может исключить экспорт калия из санкционного пакета против Беларуси, следует из проекта решения об унификации санкций против Беларуси с ограничениями против РФ.

Проект решения, на который ссылаются европейские медиа, предусматривает расширение запрета на поставки в Беларусь товаров двойного назначения и технологий с обязательным включением в контракты с третьими странами условия о невозможности реэкспорта таких товаров в Беларусь.

Предлагается запретить поставки в Беларусь навигационных товаров и предметов роскоши, а также прямой и косвенный импорт, приобретение или передачу алмазов из Беларуси, в том числе их транзит, непромышленных и природных и синтетических алмазов, ювелирные изделия с бриллиантами.

ЕС также планирует ввести запрет на поставки из Беларуси минеральных продуктов, включая сырую нефть, одновременно с запретом на поставки в Беларусь технологий для использования в переработке нефти и производстве сжиженного природного газа.

Проект решения предусматривает, что в случае острой необходимости третьих стран оператор ЕС смогут участвовать в поставках сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и калийные удобрения из Беларуси в третьи страны. Исключение на транзакции будет предоставляться в определенных случаях и объемах. При этом Еврокомиссия обязуется публиковать информацию об объемах, подпадающих под исключения.

Предлагается запретить оказание еще нескольких видов услуг, в том числе консалтинговых, аудиторских, архитектурных, технических, услуг в сфере IT, бухгалтерского и налогового учета.

Еврокомиссия рассматривает возможность запрета на въезд в ЕС прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, и расширение санкций против финансового сектора через запрет на приме депозитов из Беларуси.