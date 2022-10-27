Беларусь разрывает два соглашения с ЕС о финансировании

Белорусские власти разрывают очередных два соглашения о финансировании с Евросоюзом, следует из постановления Совмина № 731 от 25 октября 2022 года.

«Прекратить действие: Соглашения о финансировании, подписанного в Минске 5 апреля 2018 года; Соглашения о финансировании, подписанного в Минске 6 июля 2020 года», - говорится в документе.

По соглашению о финансировании от 5 апреля 2018 года ЕС предоставляет 14,5 млн евро на поддержку предпринимательства и экономического развития в РБ. Проект рассчитан на 84 месяца.

По соглашению о финансировании, подписанного в Минске 6 июля 2020 года ЕС предоставляет 18,6 млн евро на программу региональных инвестиций и конкурентоспособности в Республике Беларусь (BRIC).