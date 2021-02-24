Штаб Тихановской: ЕС обещает экономическую помощь после честных выборов в Беларуси

Евросоюз готовит финансовую и экономическую поддержку Беларуси после проведения новых честных выборов в стране.
Как сообщил представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович, в проекте плана ЕС «много полезных предложений для экономики Беларуси».
К ним относятся в том числе:
– значительное увеличение финансирования частного бизнеса и крупных инфраструктурных проектов через ЕБРР и Европейский инвестиционный банк;
– развитие энергетических, экологических и других трансграничных и бизнес-проектов в рамках Восточного партнерства;
– принятие соглашения о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС;
– поддержка новой программы стабилизации Беларуси с МВФ (включая дополнительное финансирование ЕС через механизм «Макрофинансовой помощи»);
– поддержка вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию;
– техническая помощь Беларуси в разработке регуляторных и отраслевых реформ (с участием ОЭСР, Всемирного банка, ЕБРР);
– безвизовый режим для беларусов.