Последнее обновление: 24.02.2021 13:11

Штаб Тихановской: ЕС обещает экономическую помощь после честных выборов в Беларуси

Евросоюз готовит финансовую и экономическую поддержку Беларуси после проведения новых честных выборов в стране.

Как сообщил представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович, в проекте плана ЕС «много полезных предложений для экономики Беларуси».

К ним относятся в том числе:

– значительное увеличение финансирования частного бизнеса и крупных инфраструктурных проектов через ЕБРР и Европейский инвестиционный банк;

– развитие энергетических, экологических и других трансграничных и бизнес-проектов в рамках Восточного партнерства;

– принятие соглашения о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС;

– поддержка новой программы стабилизации Беларуси с МВФ (включая дополнительное финансирование ЕС через механизм «Макрофинансовой помощи»);

– поддержка вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию;

– техническая помощь Беларуси в разработке регуляторных и отраслевых реформ (с участием ОЭСР, Всемирного банка, ЕБРР);

– безвизовый режим для беларусов.

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