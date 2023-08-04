Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Суд в РФ приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщают российские информагентства.

По «экстремистскому» делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией. Процесс по делу прошел в закрытом режиме.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, или при «особо опасном рецидиве преступлений» — в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.

Сейчас Навальный отбывает девять лет по экономическому делу,