Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве

Похороны российского политика Алексея Навального состоялись на Борисовском кладбище Москвы в пятницу.

Гроб с его телом опустили в могилу под музыку из песни My Way Фрэнка Синатры и мелодию из фильма «Терминатор-2» (Навальный обожал этот фильм, в чем много раз признавался).

Проститься с Навальным приехали Евгений Ройзман и западные дипломаты

Юлия Навальная опубликовала пост в инстаграме с прощальными словами к своему мужу, которого сегодня похоронили на Борисовском кладбище. Она не смогла присутствовать на похоронах, как и дети политика.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В официальном уведомлении, выданном его матери, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.

ФСИН сообщил, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки и он «практически сразу потерял сознание». Эти прогулки обычно проводились рано утром. В четверг 22 февраля матери Алексея Навального показали медицинское заключение о смерти, в котором сказано, что причины смерти — естественные.

Согласно резолюции Европарламента, принятой накануне, «российское государство и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть своего сильнейшего оппонента Алексея Навального».