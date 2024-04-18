Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,08 копейки, или на 0,02%, до 3,2801 рубля при текущем объёме $1,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,11 копейки, или на 0,03%, до 3,4760 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 876,5 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,38 копейки, или на 0,08%, до 4,5192 рубля за 10 юаней при текущем объёме 11 млн. юаней.