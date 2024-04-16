Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,85 копейки или 0,26%, до 3,2748 рубля при объеме торгов $0,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,57 копейки или 0,16% до 3,4846 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 437,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня торгуется на прежнем уровне 4,4983 рубля за 10 юаней при объеме торгов 38,4 млн. юаней.