Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,56 копейки или 0,17%, до 3,2560 рубля при объеме торгов $0,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,34 копейки или 0,1% до 3,4846 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1357,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,35 копейки или 0,3%, до 4,4739 рубля за 10 юаней при объеме торгов 21,1 млн. юаней.