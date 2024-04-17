Последнее обновление: 17.04.2024 13:09

Нижняя палата парламента РБ ратифицировала приостановку действия ДОВСЕ

Нижняя палата парламента РБ в одном чтении принят проект закона «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в г. Париже 19 ноября 1990 года, ратифицирован Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 21 октября 1992 года № 1884-XII и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

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