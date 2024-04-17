Комитет разведки Конгресса США призвал немедленно одобрить помощь Украине

В комитете разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по ситуации в Украине призвали Конгресс немедленно проголосовать за помощь Киеву.

Соответствующее заявление обнародовали председатель комитета, республиканец Майк Тернер, и высокопоставленный член комитета, демократ Джим Хаймс. Конгрессмены заявили, что решение о помощи Украине следует принять немедленно из-за критической ситуации.

"Сегодня на засекреченном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять агрессивной войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине является критической", – сказано в заявлении.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности. Однако некоторые республиканцы из жесткого крыла партии требуют, чтобы предложение содержало меры для охраны границы США с Мексикой.