Последнее обновление: 13.03.2024 14:42

Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн

Соединенные Штаты передают Украине пакет помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов, и это первый в 2024 году пакет помощи на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

"Сегодня от имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной помощи по безопасности с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины", – сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что средства на помощь по безопасности появились из-за "непредсказуемой экономии" в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия, поэтому этот пакет не повлияет на американскую безопасность.

"Этот пакет, который мы объявляем, содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону от российских атак", – подчеркнул советник Байдена.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года и на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

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