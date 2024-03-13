Госдеп США прокомментировал предложения предоставить Украине помощь как кредит

Государственный департамент США высказался по поводу предложений, которые звучат от республиканцев в Конгрессе, предоставить Украине невоенную помощь в качестве займа.

"Мы не считаем, что обременять Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, – а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран, – будет уместным шагом в это время", –заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и руководители ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, занялись разработкой собственного пакета помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

Накануне стало известно, что демократы в Палате представителей США готовят попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона, чтобы заставить его поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.