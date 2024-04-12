Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,29 копейки или 0,09%, до 3,2707 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,02 копейки или 0,01% до 3,4896 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 171,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,65 копейки или 0,14% до 4,5020 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,3 млн. юаней.