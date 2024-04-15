Последнее обновление: 15.04.2024 11:19

Власти РБ объявили о проведении 20 апреля субботника

Белорусские власти объявили о проведении 20 апреля республиканского субботника, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на постановление премьера.

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут: 35% - Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса «Детям – жертвам войны» в Красном Берегу Жлобинского района; 35% - Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости; 30% - на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в областях и Минске.

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