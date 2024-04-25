Глава КГБ заявил о предотвращении ударов беспилотниками по Минску с территории Литвы

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сегодня поведал миру о том, что с территории Литвы планировались удары беспилотниками по Минску и его пригородам, а также теракты в ряде регионов Беларуси.

«В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Беларуси», — заявил Тертель.

«КГБ во взаимодействии с коллегами из других структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не предоставляется возможным», - утверждает он.

По его словам, «соседняя Литва стала местом базирования вильнюсской хоругви», где «под руководством радикалов в непосредственном контакте с литовским парамилитарным формированием „Клуб стрелков“ разрабатывают планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, переброске и организации в Беларусь тайников с оружием, взрывчатыми веществами и иными средствами поражения».

Представитель стратегических коммуникаций литовской армии Гинтаутас Чунис назвал заявления Тертеля дезинформацией, сообщает LRT.

«100%, что это дезинформация. Что Литва осуществит атаку беспилотника на Беларусь — это нонсенс, другого слова я не могу подобрать», - заявил Гинтаутас Чунис.

Представитель командующего литовской армией Живиле Диджгалвене также опровергла информацию Тертеля.

«Враждебная информационная деятельность характеризуется дезинформацией и ложными обвинениями. Литовская армия не предпринимала и не предпринимает никаких враждебных действий против других стран», - заявила Диджгалвене.

Тертель также утверждает, что КГБ Беларуси ликвидировал резидентуру украинских спецслужб из 20 человек, задержал за шпионаж и терроризм более 30 человек, работавших на спецслужбы Украины. Кроме того, было пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь на фоне заявлений ВСУ о наглухо запечатанной и заминированной границе с Беларусью.

«В Беларуси реализуется сценарий, пример последствий которого мы наблюдаем в Украине с её разрушенными городами, сотнями тысяч жертв и фактической утратой суверенитета», - сказал Тертель.

И вообще, резюмировал глава КГБ, в Вильнюсе, Варшаве, Киеве, других столицах и регионах западных государств по примеру гитлеровской Германии формируются марионеточное структуры, задействованные в проектах по свержению действующей власти. При успешной реализации планов предполагается их использование в качестве в качестве оккупационной администрации для управления территорией и населением нашей страны.

По оценке КГБ Беларуси, на финансирование «марионеток» американскими, немецкими, польскими и некоторыми другими фондами, которых более 65, выступающими в качестве прокладок иностранных спецслужб, только в этом году выделяется свыше 60 млн долларов. Средства используются на содержание подрывных центров, на информационно-психологическое давление на население Беларуси, на организацию кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры и т.д.