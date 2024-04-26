Совмину Беларуси отведено 6 месяцев на реализацию военной доктрины

Белорусские власти опубликовали военную доктрину и концепцию нацбезопасности, которые подписаны Лукашенко в качестве председателя ВНС.

Согласно решению о доктрине, Совмину отводится 6 месяцев на приведение актов законодательства в соответствие с доктриной.

В решении о концепции нацбезопасности госорганам и субъектам гражданского общества предписано «в практической деятельности руководствоваться положениями концепции национальной безопасности».

В свою очередь, Совмину, администрации и Совбезу Республики Беларусь поручено «обеспечивать координацию деятельности» госорганов и субъектов гражданского общества.