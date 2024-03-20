Последнее обновление: 20.03.2024 14:12

Космонавт в Беларуси может рассчитывать на господдержку при строительстве жилья

Гражданин Беларуси, слетавший в космос, а также его дублер получают статус «космонавта», что сулит им ряд льгот и преференций в целях «признания заслуг перед родиной», следует из указа №100 от 19 марта 2024 года.

Льготы и преференции включают сохранение занимаемой должности, медицинское обслуживание в Республиканском клиническом медицинском центре, пенсионное обеспечение, государственную поддержку при строительстве жилья.

Однако, космонавт должен «соответствовать своему высокому званию, обладать твердой гражданской позицией, принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, достойно представлять Республику Беларусь на международной арене».

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